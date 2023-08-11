Кремень - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Противостояние команд, которые в нынешнем сезоне еще не побеждали. Подопечные Локтионова на старте чемпионата разочаровывают, но на это есть веские причины, ведь в межсезонье "Кремень" потерял лидеров. В нынешнем матче фаворитами являются гости, которые по игре пока выглядят солиднее.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.