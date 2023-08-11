Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кремень - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кремень - Виктория: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 11.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Кремінь
Противостояние команд, которые в нынешнем сезоне еще не побеждали. Подопечные Локтионова на старте чемпионата разочаровывают, но на это есть веские причины, ведь в межсезонье "Кремень" потерял лидеров. В нынешнем матче фаворитами являются гости, которые по игре пока выглядят солиднее.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лига Европы. Ляп Коваля не помешал Шерифу, победы Олимпиакоса, Зриньски и Карабаха
- Арис – Динамо. 1:0. Киевляне пропускают с пенальти. Видео
- ЛЕ. Славия — Днепр-1 3:0. Игра в одни ворота
- Официально. Карпаты подписали 24-летнего опорника Шахтера
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн