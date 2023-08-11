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Прикарпатье - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Западное дерби в Ивано-Франковске

Прикарпатье - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Рыпана пока создают немного, но в защите пытаются играть надежно. "Карпаты "чемпионского" футбола не демонстрируют. Возможно, именно в Ивано-Франковске львовяне смогут раскрыть свой потенциал и победить уверенно, без нервов.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Карпаты (Львов) смотреть футбол онлайн
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