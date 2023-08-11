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Прикарпатье - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Западное дерби в Ивано-Франковске
Фото: ФК Карпати
Подопечные Рыпана пока создают немного, но в защите пытаются играть надежно. "Карпаты "чемпионского" футбола не демонстрируют. Возможно, именно в Ивано-Франковске львовяне смогут раскрыть свой потенциал и победить уверенно, без нервов.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.
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