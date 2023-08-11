Прикарпатье - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Подопечные Рыпана пока создают немного, но в защите пытаются играть надежно. "Карпаты "чемпионского" футбола не демонстрируют. Возможно, именно в Ивано-Франковске львовяне смогут раскрыть свой потенциал и победить уверенно, без нервов.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.