Эпицентр - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

От игры к игре коллектив из Волочиска прогрессирует. Дома "Агробизнес" играет мощно: две победы и три ничьих. Молодым футболистам не хватает стабильности, но в желании им не откажешь. Подопечные Нагорняка в официальных матчах нынешнего сезона пока только побеждают. Ожидаем непростого выезда для гостей, но за счет хорошей формы лидеров коллектив из Каменца-Подольского имеет все шансы достичь положительного результата.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.30.