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Эпицентр - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Эпицентр - Агробизнес: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 11.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Эпицентр - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Агробізнес

UA-Футбол
Новина українською

От игры к игре коллектив из Волочиска прогрессирует. Дома "Агробизнес" играет мощно: две победы и три ничьих. Молодым футболистам не хватает стабильности, но в желании им не откажешь. Подопечные Нагорняка в официальных матчах нынешнего сезона пока только побеждают. Ожидаем непростого выезда для гостей, но за счет хорошей формы лидеров коллектив из Каменца-Подольского имеет все шансы достичь положительного результата.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.30.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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