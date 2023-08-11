Левый Берег - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Киевляне в прошлом туре впервые на профессиональном уровне проиграли на собственном поле. Ожидается, что сегодня команда Первака будет пытаться реабилитироваться за досадное поражение "Полтави". Черниговский коллектив пытался навязать игру "Ингульцу", но сдержать петровцев сейчас никто не может. Ожидаем, что хозяева смогут добиться желаемого результата.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.