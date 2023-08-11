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Левый Берег - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Левый Берег - Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 11.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Левый Берег - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Лівий Берег

UA-Футбол
Новина українською

Киевляне в прошлом туре впервые на профессиональном уровне проиграли на собственном поле. Ожидается, что сегодня команда Первака будет пытаться реабилитироваться за досадное поражение "Полтави". Черниговский коллектив пытался навязать игру "Ингульцу", но сдержать петровцев сейчас никто не может. Ожидаем, что хозяева смогут добиться желаемого результата.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.

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В статье: ФК Чернигов Левый берег (Киев) смотреть футбол онлайн
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