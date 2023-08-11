Первая лига. Дебютная в сезоне победа Виктории

Команда из Кременчуга провела первый домашний матч в нынешнем чемпионате. В предыдущих двух гостевых играх подопечные Романа Локтионова набрали только одно очко, а в прошлом туре уступили "Диназу". Коллектив Анатолия Бессмертного, дебютировав в Первой лиге, завершает свои матчи только вничью.

Команды прогнозируемо начали игру достаточно осторожно. Никто не хотел рисковать, а вся борьба в основном шла в центре поля. Вспомнить можно разве что удар Панчишина, но Литвиненко спокойно забрал мяч в руки. Без слез смотреть на игру соперников в атаке было сложно. Казалось, что до перерыва голов не будет, но гости отличились. После сброса головой от Шаврина с нескольких метров переправил мяч в дальний угол Чеглов – 0:1.

В начале второго тайма подопечные Бессмертного пытались увеличить преимущество, но довести атаки до логического завершения не смогли. У хозяев вообще ничего не получалось в атаке. Слишком прямолинейно играли футболисты "Кремня". Подачи с флангов никакой пользы не приносили. Логичным результатом была бы ничья, ведь на победу "Виктория" по игре все же не наиграла. Однако сравнять счет хозяева так и не смогли.

"Кремень" - "Виктория" 0:1

Голы: Чеглов (36)

"Кремень" (стартовый состав): Артем Матус, Андрей Киреев, Орест Панчишин, Андрей Савицкий, Симон Галоян, Евгений Костюк, Даниил Сидоренко Арт., Андрей Глоба, Артем Товкач, Юрий Дудник, Александр Вивдич

"Виктория" (стартовый состав): Александр Литвиненко, Богдан Бычков, Максим Чеглов, Андрей Нелин, Дмитрий Сахно, Владимир Здирко, Максим Покотилюк, Денис Долинский, Максим Сасовский, Сергей Машталир, Вадим Шаврин