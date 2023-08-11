Первая лига. Арбитр помогает Карпатам, победа бузовской Нивы

В прошлом туре подопечные Мирона Маркевича на своем поле победили "Буковину". "Прикарпатье" в новом сезоне еще не праздновало победу. Недавно, 2 августа эти соперники уже встречались в Ивано-Франковске, где в кубковом матче победа была на стороне "Прикарпатья".

Львовяне прогнозированно больше контролировали мяч, но стоит отдать должное хозяевам, которые при первой возможности выбегали в атаку. Игра "Карпат" в начале встречи не впечатлял. Работы у голкипера "Прикарпатья" не было. Подопечные Мирона Маркевича откровенно разочаровывали. Это вообще не "чемпионский" футбол.

Сразу после перерыва характер игры не изменился. Футболисты "Карпат" продолжали играть пассивно, не создавая никаких проблем защитникам соперника. Грустный футбол, который не прибавлял положительных эмоций болельщикам.

За счет чего пытались забивать сегодня гости? О недооценке не стоит говорить, ведь в Первой лиге сейчас нет проходных соперников. Где те "Карпаты", которые заявляли о своих амбициозных целях в преддверии сезона?

На 76-й минуте Невес в борьбе с Французом рухнул на газон и арбитр назначил пенальти. Похоже, что нарушения правил в этом эпизоде не было. Одиннадцатиметровый реализовал легионер "Карпат" – 0:1. Вот так одно неоднозначное решение арбитра может сломать всю игру. Отыграться хозяева не смогли. Таким образом, львовяне выстрадали победу.

"Прикарпатье" - "Карпаты" 0:1

Голы: Невес (77, пен)

"Прикарпатье" (стартовый состав): Герич – Писко, Швец, Француз, Шинкаренко, Геник, Михальчук, Соловьев, Семка, Бучакчийский, Барчук

"Карпаты" (стартовый состав): Кожухар - Мизюк, Порох, Сухарь, Полегенько, Рябов, Клименко, Саков, Подлепенец, Чачуа, Невес

В еще одном матче пятницы встречались две "Нивы", которые сезон начали с двух побед. Беспроигрышная серия тернополян, которая началась в прошлом сезоне, длится в Первой лиге 4 игры подряд: по две победы и ничьи.

Уже в дебюте хозяева открыли счет. Даниил Кныш в борьбе с защитником оказался на газоне и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Михаил Сергийчук. После забитого мяча подопечные Жабченко продолжали атаковать, но не рисковали. Было много позиционной борьбы, но хотелось видеть больше конструктива.

В середине второго тайма шикарным ударом в верхний угол Руслан Паламар увеличил преимущество хозяев – 2:0. Однако через пять минут мощным ударом из-за пределов штрафной Ризнык вернул интригу в матч. Отыграться гости все же не смогли.

"Нива" Бузова" - "Нива" Тернополь 2:1

Голы: Сергийчук (4, пен), Паламар (62) - Ризнык (67)

"Нива" Бузовая (стартовый состав): Георгий Климов, Кирилл Прокопчук, Вячеслав Турчанов, Евгений Корохов, Иван Будняк, Михаил Сергийчук, Юрий Потимков, Егор Шалфеев, Владислав Дворовенко, Руслан Паламар

"Нива" Тернополь (стартовый состав(: Максим Механив, Олег Соколов, Андрей Зинь, Олег Хруставка, Андрей Ризнык, Игорь Гатала, Роман Волохатый, Арсентий Дорошенко, Максим Демчук, Максим Процив, Андрей Малащук