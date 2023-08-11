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Первая лига. Эпицентр впервые в сезоне теряет очки

Первая лига
(1 голосов)

Заец забил, но и привез пенальти в свои ворота.

Первая лига. Эпицентр впервые в сезоне теряет очки

Фото: ФК Агробізнес

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Эпицентр" успешно стартовал в новом чемпионате одержав две победы и сохранив ворота "сухими". У обновленного "Агробизнеса" только одна виктория, которую подопечные Александра Чижевского праздновали в прошлом туре в домашней игре с "Металлистом".

Первый тайм запомнился большим количеством борьбы, но голевых моментов было мало. Стоит отметить разве что шикарный шанс Горного, но мяч с пустых ворот после удара нападающего "Эпицентра" выбил Белый. Учитывая ход матча, нулевая ничья это закономерный результат после первого тайма.

Во второй половине встречи характер противостояния не изменился. Было много борьбы, но без моментов. Никто из соперников не хотел уступать. На 82-й минуте гости довольно неожиданно вышли вперед. Сергей Заец из пределов штрафной пробил в дальний угол – 0:1. Сработала замена Чижевского.

На 84-й минуте все тот же Заец сбил в штрафной Бендеру и назначил арбитр пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Беженар – 1:1. Вот такая интересная развязка противостояния.

"Эпицентр" - "Агробизнес" 1:1

Голы: Беженар (85, пен) - Заец (82)

"Эпицентр" (стартовый состав): Чернобай - Жмуйда, Мороз, Григоращук, Климец, Беженар, Глущук, Липовуз, Ляшенко, Стень, Гирный

"Агробизнес" (стартовый состав): Попович - Белый, Даценко, Гаврушко, Квасный, Теплый, Толочко, Свистун, Равлик, Волков, Кузьмин

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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