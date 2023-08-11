Первая лига. Левый Берег в матче с тремя удалениями разгромил Чернигов

"Левый Берег" со времени дебюта в Первой лиге сыграл третий домашний матч подряд. В предыдущей игре на своем поле подопечные Виталия Первака потерпели первое поражение от "Полтавы". "Чернигов" не смог дать бой "Ингульцу". Подопечные Чорного в Первой лиге пропускают в течение 11 матчей – 19 голов.

Хозяева прогнозируемо активно начали игру и воплотили свое преимущество в забитый мяч на 16-й минуте. Дедух подал со штрафного, а Войцеховский с острого угла отправил мяч в сетку – 1:0. В этом эпизоде ошибся голкипер "Чернигова". В середине первого тайма подопечные Первака остались в меньшинстве. Вторую желтую получил Иван Когут. Однако, это не помогло гостям. Еще до перерыва Руслан Дедух увеличил преимущество киевлян – 2:0

Во второй половине встречи футболисты "Левого Берега" продолжали играть первым номером, получая удовольствие от футбола. На 61-й минуте защитники "Чернигова" забыли Олега Синицу, который из пределов штрафной пробил в дальний угол – 3:0. Дебютный гол для новичка киевлян. Еще через три минуты Николай Когут реализовал выход один на один и довел счет до разгромного – 4:0. После этого гости посыпались, а Алексей Литовченко забил еще – 5:0.

В конце встречи после просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота "Левого Берега". Одиннадцатиметровый реализовал Койдан – 5:1. Отметим, что арбитр в этом матче продемонстрировал три красные карточки. В итоге игра завершилась победой "Левого Берега".

"Левый Берег" - "Чернигов" 5:1

Голы: Войцеховский (16), Дедух (33, пен), Синица (61), М. Когут (64), Литовченко (69) - Койдан (83, пен)

Удаление: Иван Когут (26), Якымив (83) - Зенченко (82), Якымив (85)

"Левый Берег" (стартовый состав): Чеботарев - Астахов, Акимов, Слотюк, Дударенко, Дедух, М. Когут, Репета, И. Когут, Сухоручко, Войцеховский

"Чернигов" (стартовый состав): Ширай - Шумило, Ментей, Зенченко, Кривобороденко, Романченко, Быбик, М. Сердюк, Пинчук, Посмашный, Койдан