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Директор Левого берега: Одной из трибун стадиона не должно было быть, но президент сказал, что она ему приснилась
А если приснилась, то нужно возвести
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Директор спортивных сооружений "
– Сколько строили эту арену?
– 4 августа было два года, как здесь начали рыть яму. Уверен, что нигде нет стадиона, как у нас. Мы большое внимание уделили маленьким деталям – здесь все для болельщиков. Найдите хоть один сорняк.
– А кто разрабатывал проект стадиона?
– Президент. Бывает, что он прибегает и говорит: "Мне такое приснилось". Этой трибуны быть не должно, – Сакара показывает на четвертую трибуну с надписью "Слава Украине – Героям Слава". – Уже были готовы три других, а тогда президент сказал, что ему приснилась четвертая. Мы выдохнули – и принялись за работу.
У нас очень много задумок, но мы не успеваем все реализовать.
– Почему решили сделать стадион на 4700 мест?
– У нас будет больше. Как только увидим, что стадион не вмещает болельщиков, то обязательно что-нибудь придумаем, чтобы увеличить вместительность. Или построим большую арену.
У нас все сделано в Лиге Европы. Принимать матчи этого турнира нам количество не позволит, но сама инфраструктура, все помещения, система безопасности отвечает регламенту международных матчей. Возможно, женские команды будут играть. У нас все так, как книга пишет.
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