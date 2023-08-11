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Директор Левого берега: Одной из трибун стадиона не должно было быть, но президент сказал, что она ему приснилась

Первая лига
(1 голосов)

А если приснилась, то нужно возвести

Директор Левого берега: Одной из трибун стадиона не должно было быть, но президент сказал, что она ему приснилась

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Директор спортивных сооружений "Левого берега" Александр Сакара рассказал, как строилась арена клуба.

– Сколько строили эту арену?

– 4 августа было два года, как здесь начали рыть яму. Уверен, что нигде нет стадиона, как у нас. Мы большое внимание уделили маленьким деталям – здесь все для болельщиков. Найдите хоть один сорняк.

– А кто разрабатывал проект стадиона?

– Президент. Бывает, что он прибегает и говорит: "Мне такое приснилось". Этой трибуны быть не должно, – Сакара показывает на четвертую трибуну с надписью "Слава Украине – Героям Слава". – Уже были готовы три других, а тогда президент сказал, что ему приснилась четвертая. Мы выдохнули – и принялись за работу.

У нас очень много задумок, но мы не успеваем все реализовать.

– Почему решили сделать стадион на 4700 мест?

– У нас будет больше. Как только увидим, что стадион не вмещает болельщиков, то обязательно что-нибудь придумаем, чтобы увеличить вместительность. Или построим большую арену.

У нас все сделано в Лиге Европы. Принимать матчи этого турнира нам количество не позволит, но сама инфраструктура, все помещения, система безопасности отвечает регламенту международных матчей. Возможно, женские команды будут играть. У нас все так, как книга пишет.

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В статье: Левый берег (Киев)
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Трибуна

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