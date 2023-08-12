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Буковина - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Буковина - Хуст: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Буковина - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Буковина

UA-Футбол
Новина українською

Оба клуба неудачно стартовали в чемпионате потерпев по два поражения. Безвыигрышная серия "Буковины" из прошлого сезона длится три матча. Закарпатцы вообще на уровне Первой лиги еще даже не забивали.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.

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В статье: Буковина (Черновцы) ФК Хуст смотреть футбол онлайн
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