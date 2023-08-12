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Буковина - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Буковина - Хуст: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Буковина
Оба клуба неудачно стартовали в чемпионате потерпев по два поражения. Безвыигрышная серия "Буковины" из прошлого сезона длится три матча. Закарпатцы вообще на уровне Первой лиги еще даже не забивали.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.
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