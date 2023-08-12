Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист - Подолье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст
Вернувшись в Первую лигу, "Металлист" очков в чемпионате еще не набирал. "Подолье" же сумело на этом отрезке набрать одно очко, а в прошлом туре команда Виталия Костышина проиграла дома бузовской "Ниве".
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.30.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Скрипник может возглавить Днепр-1 - источник
- Игрок с украинскими корнями стал капитаном клуба АПЛ
- Силы обороны ликвидировали более полутысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Первая лига. Арбитр помогает Карпатам, победа бузовской Нивы
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн