Металлист - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вернувшись в Первую лигу, "Металлист" очков в чемпионате еще не набирал. "Подолье" же сумело на этом отрезке набрать одно очко, а в прошлом туре команда Виталия Костышина проиграла дома бузовской "Ниве".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.30.