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Металлист - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Металлист - Подолье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст

UA-Футбол
Новина українською

Вернувшись в Первую лигу, "Металлист" очков в чемпионате еще не набирал. "Подолье" же сумело на этом отрезке набрать одно очко, а в прошлом туре команда Виталия Костышина проиграла дома бузовской "Ниве".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.30.

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Металлист (Харьков) смотреть футбол онлайн
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