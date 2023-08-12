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Ингулец - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Испытание для гостей

Ингулец - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Інгулець

UA-Футбол
Новина українською

"Ингулец", вернувшись в Первую лигу, очков не теряет, побеждая соперников с разницей не менее двух голов. "Диназ" на старте чемпионата обходится без ничьих. Сначала команда Александра Головко потерпела поражение, а в прошлом туре одержала домашнюю победу над "Кремнем".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.

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В статье: Ингулец (Петрово) Диназ (Вышгород) смотреть футбол онлайн
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