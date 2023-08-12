Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Испытание для гостей
Фото: Інгулець
"Ингулец", вернувшись в Первую лигу, очков не теряет, побеждая соперников с разницей не менее двух голов. "Диназ" на старте чемпионата обходится без ничьих. Сначала команда Александра Головко потерпела поражение, а в прошлом туре одержала домашнюю победу над "Кремнем".
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Надежда для Лунина, развилка Малиновского, победный старт Ман Сити. Главные новости за 11 августа
- Пугает лишь то, что может быть еще хуже. Обзор первых матчей Динамо и Днепра-1 в ½ отбора ЛК и ЛЕ
- У Фирмино хет-трик в дебютном матче за Аль-Ахли
- Первая лига. Арбитр помогает Карпатам, победа бузовской Нивы
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн