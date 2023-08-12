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Маркевич – о матче с Прикарпатьем: Одна команда хотела играть в футбол, а другая не давала этого делать

Первая лига
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Тренер негативно отзывается о стиле игры соперника

Маркевич – о матче с Прикарпатьем: Одна команда хотела играть в футбол, а другая не давала этого делать

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал выездную победу над "Прикарпатье" (1:0) в третьем туре Первой лиги.

– Ваши впечатления после сегодняшнего матча?

– Это было настоящее западноукраинское дерби. Одна команда хотела играть в футбол, другая не давала этого делать. Много нервов, столкновений. Честно говоря, я привыкаю к Первой лиге, здесь совсем другой футбол.

– Что скажете о "Прикарпатье"?

– Ребята имеют характер и стараются на футбольном поле.

– Сегодня дебютировали Александр Мизюк и Егор Демченко. Какие впечатления от их игры?

– Мизюк сыграл хорошо. Демченко сыграл так, как он мог, и на сколько готов. Он вышел на поле и в принципе помог нам забить мяч. Ему еще нужно физически подтянуться. Это для нас серьезная фигура.

– Что для вас сейчас важнее: игра или результат?

– У нас пока не та игра, которую я хотел бы видеть. Однако хорошо, что мы набираем очки. Нам нужно прибавлять и делать что-то с тактикой наших соперников. Ведь против нас все будут играть в закрытый футбол. Должны раскрывать оборону команд, но пока нам это не удается, - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Прикарпатье (Ивано-Франковск) Карпаты (Львов)
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Источник:
Сайт ФК "Карпати"

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