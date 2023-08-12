Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шабанов: Нам нужно поплотнее играть с Рухом, не давать разбежаться
Игрок рассказал, как собирается противостоять сопернику
polissyafc.com
Защитник "Полесья" Артем Шабанов поделился ожиданиями от матча с "Рухом".
"Они очень уверенно начали чемпионат в стартовых турах — две победы. У них молодая команда, поэтому, я думаю, нам нужно плотнее играть с ними, не давать разбежаться, меньше давать им думать и, я думаю, все будет хорошо.
Готовимся к интересному поединку, хотим реабилитироваться за "Днепр-1", потому что я считаю, что ничья в том матче была бы закономерным результатом", - говорит Артем.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Телеграм ФК "Полісся"
Популярное сейчас
- Месси забил в 5-м матче подряд, Интер Майами вышел в полуфинал Кубка лиг
- Воробей: Впечатление, что игроки Днепра-1 первый раз увидели друг друга на поле
- У Фирмино хет-трик в дебютном матче за Аль-Ахли
- Карпаты достраивают на базе еще одно поле и купили еще один автобус
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн