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Шабанов: Нам нужно поплотнее играть с Рухом, не давать разбежаться

Первая лига
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Игрок рассказал, как собирается противостоять сопернику

Шабанов: Нам нужно поплотнее играть с Рухом, не давать разбежаться

polissyafc.com

Новина українською

Защитник "Полесья" Артем Шабанов поделился ожиданиями от матча с "Рухом".

"Они очень уверенно начали чемпионат в стартовых турах — две победы. У них молодая команда, поэтому, я думаю, нам нужно плотнее играть с ними, не давать разбежаться, меньше давать им думать и, я думаю, все будет хорошо.

Готовимся к интересному поединку, хотим реабилитироваться за "Днепр-1", потому что я считаю, что ничья в том матче была бы закономерным результатом", - говорит Артем.

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В статье: Рух (Львов) Артем Шабанов Полесье (Житомир)
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