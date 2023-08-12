Шабанов: Нам нужно поплотнее играть с Рухом, не давать разбежаться

Защитник "Полесья" Артем Шабанов поделился ожиданиями от матча с "Рухом".

"Они очень уверенно начали чемпионат в стартовых турах — две победы. У них молодая команда, поэтому, я думаю, нам нужно плотнее играть с ними, не давать разбежаться, меньше давать им думать и, я думаю, все будет хорошо.

Готовимся к интересному поединку, хотим реабилитироваться за "Днепр-1", потому что я считаю, что ничья в том матче была бы закономерным результатом", - говорит Артем.