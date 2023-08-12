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Металлург - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Металлург - Горняк-Спорт: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлург - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Металург

UA-Футбол
Новина українською

"Горняк-Спорт" подходит к матчу после неожиданной победы в прошлом туре над "Мариуполем". Запорожцы пока не могут выиграть в этом сезоне. В общем, запорожская команда, учитывая прошлый сезон, третий матч подряд сыграла вничью, повторив клубный рекорд в Первой лиге.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлург (Запорожье) смотреть футбол онлайн
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