Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлург - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлург - Горняк-Спорт: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: МФК Металург
"Горняк-Спорт" подходит к матчу после неожиданной победы в прошлом туре над "Мариуполем". Запорожцы пока не могут выиграть в этом сезоне. В общем, запорожская команда, учитывая прошлый сезон, третий матч подряд сыграла вничью, повторив клубный рекорд в Первой лиге.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Все топ-5 лиг в полном объеме и даже Саудовская Аравия. Где и как смотреть футбол в сезоне-2023/24
- Игрок с украинскими корнями стал капитаном клуба АПЛ
- Надежда для Лунина, развилка Малиновского, победный старт Ман Сити. Главные новости за 11 августа
- ФК Виктория Сумы подписала контракт с игроком Премьер-лиги
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн