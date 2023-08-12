Первая лига. Ингулец не заметил Диназ и одержал третью победу подряд

"Ингулец" после своего возвращения в Первую лигу очков не теряет. Подопечные Лупашка по игре сейчас преобладают подавляющее большинство соперников в группе. "Диназ" в прошлом туре обыграл "Кремень". В двух матчах три гола забил 38-летний Вячеслав Шевченко, но сегодня он даже в заявку не попал.

Хозяева уже в дебюте открыли счет. После прострела Запорожца в одно касание в угол пробил Ситало – 1:0. У вышгородцев мяч вообще не держался, но и петровцы не хотели рисковать, поэтому темп игры был достаточно медленным. Хорошую возможность забить во второй раз имел Ситало, но он пробил мимо дальнего угла. Преимущество подопечных Лупашко с каждой минутой росло. На последней минуте тайма Козак из-за пределов штрафной точно пробил в дальний угол – 2:0.

Во второй половине встречи продолжали доминировать хозяева, а вышгородцы никак не могли навязать свою игру. Отсутствие опытного Шевченко все же сказывалось. В конце встречи Виталий Кольцов реализовал пенальти и довел счет до разгромного – 3:0. В итоге, третья подряд победа для петровцев.

"Ингулец" - "Диназ" 3:0

Голы: Ситало (14), Козак (45), Кольцов (85, пен)

"Ингулец" (стартовый состав): Алексей Паламарчук, Станислав-Нури Малыш, Евгений Запорожец, Александр Пятов, Александр Козак, Артём Ситало, Виталий Кольцов, Михаил Шершень, Владислав Сидоренко, Юрий Козыренко, Максим Мельничук



"Диназ" (стартовый состав): Вячеслав Борисенко, Виталий Гемега, Александр Литвинов, Тимофей Калинчук, Андрей Новиков, Артем Хоцяновский, Андрей Соловьев, Даниил Кириченко, Андрей Волошин, Сергей Старенький, Алексей Малаки