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Первая лига. Буковина и Хуст голов не забивали

Первая лига
(1 голосов)

Напряженный футбол в Черновцах

Первая лига. Буковина и Хуст голов не забивали

Фото: Буковина

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Оба клуба неудачно стартовали в чемпионате потерпев по два поражения. "Буковина" в прошлом туре в гостях уступила Карпатам, а "Хуст" дома – "Эпицентру". Закарпатцы не только еще не набирали очков, но и не открыли счет голов в Первой лиге.

В первом тайме соперники были нацелены на ворота, но довести до логического завершения свои атаки не смогли. На гол команды все же наиграли, но на перерыв ушли за ничейного результата. В начале второго тайма после розыгрыша углового мог забивать Вагин, но его удар заблокировал защитник "Буковины".

Свою возможность отличиться имели хозяева, но Палагнюк пробил мимо дальнего угла. В конце матча активнее играли футболисты "Буковины", но последней передачи им не хватало. На 77-й минуте огрызнулись гости, но Пономаренко парировал удар Вагина. В итоге, матч завершился вничью.

"Буковина" - "Хуст" 0:0

"Буковина" (стартовый состав): Иван Пономаренко, Артем Рябый, Игорь Чайковский, Артур Новотрясов, Артем Цурупин, Иван Пец, Иван Паламарчук, Василий Палагнюк, Виталий Фарасеенко, Артем Данилюк

ФК "Хуст" (стартовый состав): Владислав Рябенко, Игорь Вагин, Вадим Мердеев, Василий Луцив, Петр Луцив, Богдан Павлич, Владислав Борисенко, Назар Приходько, Игорь Тыхненко, Владислав Иванов, Иван Станкович

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В статье: Буковина (Черновцы) ФК Хуст
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