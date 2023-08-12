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Первая лига. Буковина и Хуст голов не забивали
Напряженный футбол в Черновцах
Фото: Буковина
Оба клуба неудачно стартовали в чемпионате потерпев по два поражения. "Буковина" в прошлом туре в гостях уступила Карпатам, а "Хуст" дома – "Эпицентру". Закарпатцы не только еще не набирали очков, но и не открыли счет голов в Первой лиге.
В первом тайме соперники были нацелены на ворота, но довести до логического завершения свои атаки не смогли. На гол команды все же наиграли, но на перерыв ушли за ничейного результата. В начале второго тайма после розыгрыша углового мог забивать Вагин, но его удар заблокировал защитник "Буковины".
Свою возможность отличиться имели хозяева, но Палагнюк пробил мимо дальнего угла. В конце матча активнее играли футболисты "Буковины", но последней передачи им не хватало. На 77-й минуте огрызнулись гости, но Пономаренко парировал удар Вагина. В итоге, матч завершился вничью.
"Буковина" - "Хуст" 0:0
"Буковина" (стартовый состав): Иван Пономаренко, Артем Рябый, Игорь Чайковский, Артур Новотрясов, Артем Цурупин, Иван Пец, Иван Паламарчук, Василий Палагнюк, Виталий Фарасеенко, Артем Данилюк
ФК "Хуст" (стартовый состав): Владислав Рябенко, Игорь Вагин, Вадим Мердеев, Василий Луцив, Петр Луцив, Богдан Павлич, Владислав Борисенко, Назар Приходько, Игорь Тыхненко, Владислав Иванов, Иван Станкович
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