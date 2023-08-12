Первая лига. Горняк-Спорт переигрывает Металлург

"Горняк-Спорт" подходит к матчу после неожиданной победы в прошлом туре над "Мариуполем". Запорожцы пока не могут выиграть в этом сезоне. В общем, запорожская команда, учитывая прошлый сезон, третий матч подряд сыграла вничью, повторив клубный рекорд в Первой лиге.

В начале встречи команды обменялись моментами, но добиться своего не смогли. Удар Сада парировал голкипер, а Посевкин из пределов штрафной пробил выше ворот. Стоит отметить активную игру запорожцев, удачно выходивших из-под прессинга соперников. В некоторых эпизодах слишком низко садились к своим воротам гости, но воспользоваться этим футболисты "Металлурга" не могли.

Еще до перерыва должен был выводить вперед свою команду Галата, но он головой пробил в штангу. Следует в этом эпизоде отметить шикарную передачу опытного Полевого. Повезло гостям, что они не пропустили в первом тайме.

В середине второго тайма Дмитриев пробил из-за пределов штрафной и довольно неожиданно вывел "Горняк-Спорт" вперед - 0:1. Запорожцы сразу бросились отыгрываться, но опять же не хватало завершающего удара. В итоге, вторая подряд победа "Горняка-Спорт".

"Металлург" – "Горняк-Спорт" 0:1

Голы: Дмитриев (60)

"Металлург (СТАРТ)": Байда, Полевой, Басов, Сокол, Крапивный, Сейтхалилов, Сад, Галата, Белоцерковец, Палюх, Могильный

"Горняк-Спорт (СТАРТ)": Проценко, Шептицкий, Мороз, Черныш, Юрченко, Черткоев, Орнат, Дмитриев, Посевкин, Ныжник, Нсини