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Первая лига. Подолье вырывает ничью в матче с Металлистом
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Фото: ФК Металіст
Вернувшись в Первую лигу, "Металлист" очков в чемпионате еще не набирал. В активе "Подолье" один зачетный пункт. Команды в атаке не впечатляют – всего по одному голу. Надеяться на результативный футбол в очном противостоянии было очень сложно.
Судьбу первого тайма решил эпизод, произошедший на 23-й минуте. Боженар ошибся и отдал на Голубку, который спокойно реализовал выход один на один - 1:0. Второй гол для харьковчан в этом сезоне Первой лиги. Шикарную возможность отыграться имели гости, но Цыбульник головой пробил в перекладину.
В середине второго тайма мог увеличивать преимущество хозяев Чидомере, но он не смог переиграть Задерейко. "Подолье" своей игрой в атаке вообще не впечатляло. На 76-й минуте после стандарта пробивал Чидомере и казалось, что мяч пересек линию ворот, но арбитр гол не зафиксировал. В конце встречи гости имели моменты и на шестой компенсированной минуте добились своего. Мяч в ворота харьковчан переправил Чушенко – 1:1.
"Металлист" - "Подолье" 1:1
Голы: Голубка (23) - Чушенко (90+6)
"Металлист" (стартовый состав): Рыбак – Бусько, Вернаттус. Голубка, Гомес, Дегтярь, Маткобожик, Мораренко, Синчук, Тепляков, Чидомере
"Подолье" (стартовый состав): Задерейко – Савчук, Назарчук, Симинин, Чушенко, Костенко, Цыбульник, , Прихна, Задоя, Боженар, Василенко
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