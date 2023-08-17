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Проверка на прочность для Карпат. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
Потеряют ли подопечные Маркевича очки?
Фото: ФК Карпати
Завтра игрой во Львове начнется четвёртый тур Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояния между "Карпатами" и бузовской "Нивой".
Группа А
"Карпаты" - "Нива" Бузовая
18.08.2023. 17:00. "Украина". Львов
Подопечные Маркевича в прошлом туре вообще не впечатлили своей игрой против "Прикарпатья". Львовяне в атаке ничего не смогли сделать против организованной защиты и если бы не противоречивый пенальти, то вряд ли смогли выиграть. Вместо Векляка тренерский штаб "Карпат" выпустил Сакива, но оценить эту замену сложно, ведь соперник проблем в защите не создал. Пока что футбол львовян совсем не похож на чемпионский.
Подопечные Жабченко постепенно прибавляют от игры к игре. Победа в прошлом туре над неуступчивой тернопольской "Нивой" должна была придать новичку Первой лиги уверенность в своих силах. Отметим выход Потимкова в центре защиты, придавшего игре команде надежности. В этом противостоянии победа "Карпатам" не гарантирована и не удивимся, если гости смогут отобрать очки у львовян.Что касается кадровой ситуации, то стоит отметить отсутствие в составе "Карпат" Владислава Клименко, который пропустит минимум месяц.
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