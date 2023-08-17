Маркевич: Уровень Первой лиги неплохой. Футболисты отдаются игре полностью

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями от выступлений в Первой лиге, рассказал об ожиданиях от поединка с "Нивой" Бузовой и сообщил о последних новостях из командного лазарета.

"Судя по тому, что я видел в стартовых турах, уровень Первой лиги неплохой. Есть немало футболистов, которые хотят играть в футбол и отдаются игре полностью. Возможно, мастерство не такое, какое хотелось бы видеть. Однако у футболистов есть характер и бойцовские качества. Это нравится.

Понимаем, что матч будет непростым. У "Нивы" хороший подбор исполнителей, команда сбалансирована. В предыдущих поединках они демонстрировали атакующий футбол и активно прессинговали. Для нас самое важное - играть в свой футбол. Учитываем сильные качества "Нивы", постараемся их нейтрализовать. Но прежде всего нам нужно сосредоточиться на своем плане на матч и о том, как мы будем играть. Это домашний поединок для "Карпат", поэтому хочется увидеть более целостную игру.