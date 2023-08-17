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Маркевич: Уровень Первой лиги неплохой. Футболисты отдаются игре полностью

Первая лига
(1 голосов)

Наставник "Карпат" - о своих впечатлениях от выступлений в чемпионате

Маркевич: Уровень Первой лиги неплохой. Футболисты отдаются игре полностью

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями от выступлений в Первой лиге, рассказал об ожиданиях от поединка с "Нивой" Бузовой и сообщил о последних новостях из командного лазарета.

"Судя по тому, что я видел в стартовых турах, уровень Первой лиги неплохой. Есть немало футболистов, которые хотят играть в футбол и отдаются игре полностью. Возможно, мастерство не такое, какое хотелось бы видеть. Однако у футболистов есть характер и бойцовские качества. Это нравится.

Понимаем, что матч будет непростым. У "Нивы" хороший подбор исполнителей, команда сбалансирована. В предыдущих поединках они демонстрировали атакующий футбол и активно прессинговали. Для нас самое важное - играть в свой футбол. Учитываем сильные качества "Нивы", постараемся их нейтрализовать. Но прежде всего нам нужно сосредоточиться на своем плане на матч и о том, как мы будем играть. Это домашний поединок для "Карпат", поэтому хочется увидеть более целостную игру.

Значительной ротации не будет. У нас еще есть несколько дней, чтобы принять окончательное решение. В принципе, мы определились с составом. В матче с "Прикарпатьем" травмировался Владислав Клименко. За фол на нем надо давать красную карточку, это очевидное удаление. Теперь он пропустит минимум месяц. Пока индивидуально занимается Артур Шах, который восстанавливается после травмы еще с прошлого сезона. Мы рассчитываем на нашего воспитанника и ждем его возвращения в общую группу", - рассказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
fckarpaty.org.ua

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Комментарии (1)
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
17.08.2023 в 13:36
Богдановичу!!! Бажаю успіхів і перемог. У Вас все вийде, віримо!!!
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