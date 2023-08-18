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Карпаты - Нива Бузовая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Карпаты - Нива Бузова: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 18.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
Сегодня игрой во Львове стартует четвёртый тур в Первой лиге. Оба соперника удачно стартовали в чемпионате, одержав по три победы. Однако к игре подопечных Маркевича остается очень много вопросов, особенно это касается нападения. Отметим, что новичок "Нивы" Даниил Кныш в прошлом сезоне играл именно за львовский клуб.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.
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