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Карпаты - Нива Бузовая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Карпаты - Нива Бузова: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 18.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карпаты - Нива Бузовая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня игрой во Львове стартует четвёртый тур в Первой лиге. Оба соперника удачно стартовали в чемпионате, одержав по три победы. Однако к игре подопечных Маркевича остается очень много вопросов, особенно это касается нападения. Отметим, что новичок "Нивы" Даниил Кныш в прошлом сезоне играл именно за львовский клуб.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.

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В статье: Карпаты (Львов) Нива (Бузовая) смотреть футбол онлайн
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