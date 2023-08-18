Карпаты - Нива Бузовая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня игрой во Львове стартует четвёртый тур в Первой лиге. Оба соперника удачно стартовали в чемпионате, одержав по три победы. Однако к игре подопечных Маркевича остается очень много вопросов, особенно это касается нападения. Отметим, что новичок "Нивы" Даниил Кныш в прошлом сезоне играл именно за львовский клуб.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.