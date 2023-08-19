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Диназ - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Диназ - Виктория: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 19.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія
"Виктория" подходит к матчу после победы над "Ингульцем" в Кубке Украины. В хорошей форме сейчас находится Денис Долинский, прогрессирующий от игры к игре. У подопечных Головко было больше времени на подготовку, ведь они в предварительном раунде вылетели из Кубка. Ожидаем, что в этом противостоянии больше шансов на победу будет именно у хозяев.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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