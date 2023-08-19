Диназ - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Виктория" подходит к матчу после победы над "Ингульцем" в Кубке Украины. В хорошей форме сейчас находится Денис Долинский, прогрессирующий от игры к игре. У подопечных Головко было больше времени на подготовку, ведь они в предварительном раунде вылетели из Кубка. Ожидаем, что в этом противостоянии больше шансов на победу будет именно у хозяев.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.