Полтава - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Подопечные Сысенко на прошлой неделе снова разочаровали своих болельщиков. В большинстве полтавчане не смогли удержать победу в противостоянии с "Мариуполем". Запорожцы свою игру никак не могут найти. В атаке подопечные Микитина производят жалкое впечатление. Нет Сидорова – нет голов.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.