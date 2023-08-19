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Полтава - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Полтава - Металлург: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 19.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: СК Полтава
Подопечные Сысенко на прошлой неделе снова разочаровали своих болельщиков. В большинстве полтавчане не смогли удержать победу в противостоянии с "Мариуполем". Запорожцы свою игру никак не могут найти. В атаке подопечные Микитина производят жалкое впечатление. Нет Сидорова – нет голов.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.
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