  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Нива Бузовая вырывает ничью во Львове
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Нива Бузовая вырывает ничью во Львове

Первая лига
(1 голосов)

Стартовая игра тура

Первая лига. Нива Бузовая вырывает ничью во Львове

Фото: ФК Карпати

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Безусловно, этот матч можно считать центральным в группе. Обе команды на старте сезона очков еще не теряли, хотя к игре "Карпат" оставалось много вопросов. В составе хозяев выделим Игоря Невеса Алвеса, который в предыдущих двух матчах забивал по голу, а в составе "Нивы" – Руслана Паламара, голевая серия которого длится 3 игры (3 гола).

Подопечные Маркевича все же считались фаворитами этого противостояния, но легкой прогулки им не стоило ожидать. "Карпаты" сейчас не в той форме, чтобы с легкостью переигрывать таких неуступчивых соперников, у которых есть ряд опытных игроков.

В начале встречи сложно было отдать кому-либо инициативу. Хозяева никак не могли найти ключи к защите подопечных Жабченко. Вспомнить можно разве что удар головой Подлепенца, но мимо ворот. Стоит также отметить коллектив из Бузовой, который при первой возможности пытался выбегать в атаку. Во второй половине тайма гости даже больше контролировали мяч, а львовяне играли слишком пассивно. Такой футбол в исполнении "Карпат" вызывал негодование и разочарование.

В конце тайма должен был забивать Невес, но он с выгодной позиции не смог переиграть голкипера. Наконец-то первая хорошая атака хозяев, но реализация подвела. На перерыв команды ушли без голов.

В начале второго тайма хозяева открыли счет. Подлепенец пробил из пределов штрафной, мяч попал в Невеса и залетел в ворота – 1:0. Положения вне игры у легионера "Карпат" в этом эпизоде не было. В компенсированное время Дворовенко бросил аут, а Тименко головой отправил мяч в сетку – 1:1. Вот такое развитие событий... В итоге, игра завершилась вничью.

"Карпаты" - "Нива" Бузовая 1:1

Голы: Невес (49) - Тименко (90+1)

"Карпаты" (стартовый состав): Андрей Кожухарь, Александр Мизюк, Богдан Порох, Евгений Подлепенец, Амбросий Чачуа, Игор Невес Алвес, Артур Рябов, Егор Демченко, Ян Костенко, Тимофей Сухарь, Павел Полегенько

"Нива" (стартовый состав): Георгий Климов, Кирилл Прокопчук, Вячеслав Турчанов, Иван Будняк, Михаил Сергийчук, Юрий Потимков, Егор Шалфеев, Даниил Кныш, Владислав Дворовенко, Руслан Паламар, Павел Захидный

По теме
yellow-arrow
Центральная игра тура в Петровом, интригующее противостояние в Полтаве. Что смотреть в субботу в Первой лиге
yellow-arrow
Металлист объявил о подписании двух братьев-близнецов из Первой лиги
yellow-arrow
Карпаты - Нива Бузовая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) Нива (Бузовая)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде