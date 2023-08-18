Первая лига. Нива Бузовая вырывает ничью во Львове

Безусловно, этот матч можно считать центральным в группе. Обе команды на старте сезона очков еще не теряли, хотя к игре "Карпат" оставалось много вопросов. В составе хозяев выделим Игоря Невеса Алвеса, который в предыдущих двух матчах забивал по голу, а в составе "Нивы" – Руслана Паламара, голевая серия которого длится 3 игры (3 гола).

Подопечные Маркевича все же считались фаворитами этого противостояния, но легкой прогулки им не стоило ожидать. "Карпаты" сейчас не в той форме, чтобы с легкостью переигрывать таких неуступчивых соперников, у которых есть ряд опытных игроков.

В начале встречи сложно было отдать кому-либо инициативу. Хозяева никак не могли найти ключи к защите подопечных Жабченко. Вспомнить можно разве что удар головой Подлепенца, но мимо ворот. Стоит также отметить коллектив из Бузовой, который при первой возможности пытался выбегать в атаку. Во второй половине тайма гости даже больше контролировали мяч, а львовяне играли слишком пассивно. Такой футбол в исполнении "Карпат" вызывал негодование и разочарование.

В конце тайма должен был забивать Невес, но он с выгодной позиции не смог переиграть голкипера. Наконец-то первая хорошая атака хозяев, но реализация подвела. На перерыв команды ушли без голов.

В начале второго тайма хозяева открыли счет. Подлепенец пробил из пределов штрафной, мяч попал в Невеса и залетел в ворота – 1:0. Положения вне игры у легионера "Карпат" в этом эпизоде не было. В компенсированное время Дворовенко бросил аут, а Тименко головой отправил мяч в сетку – 1:1. Вот такое развитие событий... В итоге, игра завершилась вничью.

"Карпаты" - "Нива" Бузовая 1:1

Голы: Невес (49) - Тименко (90+1)

"Карпаты" (стартовый состав): Андрей Кожухарь, Александр Мизюк, Богдан Порох, Евгений Подлепенец, Амбросий Чачуа, Игор Невес Алвес, Артур Рябов, Егор Демченко, Ян Костенко, Тимофей Сухарь, Павел Полегенько

"Нива" (стартовый состав): Георгий Климов, Кирилл Прокопчук, Вячеслав Турчанов, Иван Будняк, Михаил Сергийчук, Юрий Потимков, Егор Шалфеев, Даниил Кныш, Владислав Дворовенко, Руслан Паламар, Павел Захидный