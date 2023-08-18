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Металлист объявил о подписании двух братьев-близнецов из Первой лиги
Василий и Петр Луцивы перебрались из Хуста в Харьков
fcmetalist.com.ua
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Об условиях соглашений с игроками ничего не сообщается. Известно лишь, что за "Металлист" Петр Луцив будет играть под 24-м номером, а Василий – под 23-м.
22-летние близнецы — воспитанники ужгородской СДЮСШОР, нападающие по амплуа. На профессиональном уровне выступали за юношеские команды "Александрии" и "Миная", а также "Мункач" и "Хуст".
В нынешнем сезоне братья успели провести за "Хуст" по 3 матча в Первой лиге и по одному — в Кубке Украины, где каждый из них забил по мячу в ворота "Скалы 1911".
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