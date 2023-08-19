Ингулец - Левый Берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Безусловно, этот матч можно считать центральным во всем туре. "Ингулец" пока очков не терял, а киевляне потерпели досадное поражение от "Полтавы". Однако, "Левый Берег" мощно играет в атаке, поэтому подопечным Лупашко следует быть осторожными. Сможет ли тренерский штаб киевлян достойно заменить основных центральных защитников Якымива и Андриешина? Похоже, что это одна из главных интриг матча.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.