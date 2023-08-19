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Ингулец - Левый Берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Ингулец - Левый Берег: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 19.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Ингулец
Безусловно, этот матч можно считать центральным во всем туре. "Ингулец" пока очков не терял, а киевляне потерпели досадное поражение от "Полтавы". Однако, "Левый Берег" мощно играет в атаке, поэтому подопечным Лупашко следует быть осторожными. Сможет ли тренерский штаб киевлян достойно заменить основных центральных защитников Якымива и Андриешина? Похоже, что это одна из главных интриг матча.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.
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