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Хуст - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Хуст - Агробизнес: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 19.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Агробізнес
Дебютанты Первой лиги в прошлом туре впервые сыграли в своем оптимальном составе. Ничья против "Буковины" - неплохой результат, учитывая старт сезона. Хустянам все же пока не хватает вариативности в нападении, да еще реализация подводит. "Агробизнес" от матча к матчу прогрессирует. Однако неизвестно, как повлияют на команду отыгранные 120 минут в Кубке.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.
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