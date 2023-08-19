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Хуст - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Хуст - Агробизнес: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 19.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Хуст - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Агробізнес

UA-Футбол
Новина українською

Дебютанты Первой лиги в прошлом туре впервые сыграли в своем оптимальном составе. Ничья против "Буковины" - неплохой результат, учитывая старт сезона. Хустянам все же пока не хватает вариативности в нападении, да еще реализация подводит. "Агробизнес" от матча к матчу прогрессирует. Однако неизвестно, как повлияют на команду отыгранные 120 минут в Кубке.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) ФК Хуст смотреть футбол онлайн
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