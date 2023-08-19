Хуст - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Дебютанты Первой лиги в прошлом туре впервые сыграли в своем оптимальном составе. Ничья против "Буковины" - неплохой результат, учитывая старт сезона. Хустянам все же пока не хватает вариативности в нападении, да еще реализация подводит. "Агробизнес" от матча к матчу прогрессирует. Однако неизвестно, как повлияют на команду отыгранные 120 минут в Кубке.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.