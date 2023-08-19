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Непростой выезд для Металлиста. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Первая лига
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Завершается четвертый тур

Непростой выезд для Металлиста. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Фото: ФК Металіст

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра сыграют еще два матча четвертого тура Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Буковина" - "Прикарпатье"

20.08.2023. 16:00. "Буковина" г. Черновцы

Соперники не слишком удачно начали сезон – всего по одному зачетному пункту набрали. В прошлом туре "Буковина" сыграла вничью с "Хустом", но на гол команда все же наиграла. Подопечным Мельничука не хватило хладнокровия в заключительной трети поля. Постепенно черновицкий коллектив начинает добавлять, но работать еще стоит много. "Прикарпатье" не должно проигрывать "Карпатам", но пропущенный гол с пенальти все испортил. Подопечные Рыпана качественно сыграли в защите, но с выходом в атаку были существенные проблемы. Без прошлогодних лидеров Ивано-Франковский коллектив не имеет мощного атакующего потенциала. Ожидаем, что в этом матче будет мало моментов, но борьба будет напряженной

"Нива" Тернополь - "Металлист"

20.08.2023. 17:00. "Тернопольский г. ст. им. Р. Шухевича" г. Тернополь

Коллектив из Тернополя потерял концентрацию на последних минутах кубкового противостояния против "Скалы 1911" и не только сыграл 120 минут, но и уступил. Смогут ли подопечные Малыка восстановиться функционально и морально? К тому же, "Металлист" смог накануне матча усилиться - харьковчане подписали Петра и Василия Луцива. Подопечные Анищенко отличаются морально-волевыми качествами, но концентрации на всю игру им не хватает. "Металлист" ожидает непростой выезд и рассчитывать на дебютную победу в сезоне будет непросто, ведь "Нива" дома обычно играет мощно.

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В статье: Буковина (Черновцы) Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлист (Харьков)
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