Подолье - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Подолье" после годовой паузы возобновив выступления в Первой лиге, еще не побеждало. "Эпицентр" успешно стартовал в новом чемпионате, одержав две победы и сыграв в прошлом туре дома ничью с "Агробизнесом". В Хмельницк команда Сергея Нагорняка едет с приподнятым настроением, потому что во вторник одержала кубковую гостевую победу над "Прикарпатье".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.30.