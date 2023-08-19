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Подолье - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Подолье - Эпицентр: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 19.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Поділля
"Подолье" после годовой паузы возобновив выступления в Первой лиге, еще не побеждало. "Эпицентр" успешно стартовал в новом чемпионате, одержав две победы и сыграв в прошлом туре дома ничью с "Агробизнесом". В Хмельницк команда Сергея Нагорняка едет с приподнятым настроением, потому что во вторник одержала кубковую гостевую победу над "Прикарпатье".
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.30.
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