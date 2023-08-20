Буковина - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В стартовой игре воскресенья местная "Буковина" будет принимать "Прикарпатье". От этого матча не ожидают большого количества голов, но борьба точно будет. Соперники не слишком удачно начали сезон – всего по одному зачетному пункту набрали. Постепенно черновицкий коллектив начинает добавлять, но работы еще много. Без прошлогодних лидеров у Ивано-Франковского коллектива нет мощного атакующего потенциала.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.