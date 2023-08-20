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Буковина - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Буковина - Прикарпатье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Прикарпаття
В стартовой игре воскресенья местная "Буковина" будет принимать "Прикарпатье". От этого матча не ожидают большого количества голов, но борьба точно будет. Соперники не слишком удачно начали сезон – всего по одному зачетному пункту набрали. Постепенно черновицкий коллектив начинает добавлять, но работы еще много. Без прошлогодних лидеров у Ивано-Франковского коллектива нет мощного атакующего потенциала.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.
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