Нива Тернополь - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Тернопольский коллектив на неделе потерпел досадное поражение в Кубке Украины от второлиговой "Скалы 1911". Подопечные Малыка пропустили на последних секундах дополнительного времени. "Металлист" отличается морально-волевыми качествами, но концентрации на всю игру им не хватает. Харьковчане в этом сезоне пока не побеждали.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.