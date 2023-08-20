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Нива Тернополь - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Нива Тернополь - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст

UA-Футбол
Новина українською

Тернопольский коллектив на неделе потерпел досадное поражение в Кубке Украины от второлиговой "Скалы 1911". Подопечные Малыка пропустили на последних секундах дополнительного времени. "Металлист" отличается морально-волевыми качествами, но концентрации на всю игру им не хватает. Харьковчане в этом сезоне пока не побеждали.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.

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В статье: Нива (Тернополь) Металлист (Харьков) смотреть футбол онлайн
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