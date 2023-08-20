Обращение Карпат: Реал Сосьедад поддерживает терроризм и смерть украинского народа

Львовские "Карпаты" отреагировали на трансфер российского полузащитника Захаряна из "Динамо" Москва в "Реал Сосьедад". Украинский клуб на своих официальных ресурсах обвинил басков в поддержке терроризма.

“Март 2022: “Реал Сосьедад” пишет, что “Мы поддерживаем Украину”. Август 2023: "Реал" заплатил более 10 миллионов евро российскому "Динамо" за покупку игрока. Российский режим получит более 1 миллиона евро налогов. "Реал Сосьедад" поддерживает терроризм и смерть украинского народа", - говорится в сообщении "Карпат".

March 2022: @RealSociedad – "todos con Ucrania"



August 2023: Real pays over 10m € to russian dinamo for their NT player.



russian regime receives more than 1m € in taxes. Real Sociedad support terrorism and death of Ukrainian people. #RussiaisATerroristState #sociedad https://t.co/mpynydYMeq pic.twitter.com/KgXz9kayuo — ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) August 20, 2023

Захарян выступает за сборную России с сентября 2021 года. В том числе он принял участие в трех товарищеских матчах представителей террористов после начала полномасштабного вторжения РФ: против Таджикистана, Узбекистана и Ирана.