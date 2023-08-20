  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Обращение Карпат: Реал Сосьедад поддерживает терроризм и смерть украинского народа
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обращение Карпат: Реал Сосьедад поддерживает терроризм и смерть украинского народа

Первая лига
(1 голосов)

Украинский клуб не остался в стороне

Обращение Карпат: Реал Сосьедад поддерживает терроризм и смерть украинского народа

Новина українською

Львовские "Карпаты" отреагировали на трансфер российского полузащитника Захаряна из "Динамо" Москва в "Реал Сосьедад". Украинский клуб на своих официальных ресурсах обвинил басков в поддержке терроризма.

“Март 2022: “Реал Сосьедад” пишет, что “Мы поддерживаем Украину”.

Август 2023: "Реал" заплатил более 10 миллионов евро российскому "Динамо" за покупку игрока. Российский режим получит более 1 миллиона евро налогов. "Реал Сосьедад" поддерживает терроризм и смерть украинского народа", - говорится в сообщении "Карпат".

Захарян выступает за сборную России с сентября 2021 года. В том числе он принял участие в трех товарищеских матчах представителей террористов после начала полномасштабного вторжения РФ: против Таджикистана, Узбекистана и Ирана.

По теме
yellow-arrow
Нива Тернополь - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Буковина - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Непростой выезд для Металлиста. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Карпаты (Львов) Арсен Захарян
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде