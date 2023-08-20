Первая лига. Новичок приносит победу Буковине

Подопечные Олега Рыпана посетили Черновцы после поражения от "Эпицентра" в Кубке Украины. Старт сезона команды не могут занести себе в актив, ведь набрали всего по одному зачетному пункту. Один гол за три матча это не тот показатель, на который рассчитывали болельщики "Прикарпатья" и "Буковины".

В первой половине встречи интереснее в атаке смотрелись гости, пытавшиеся активно играть за счет флангов. После прострела Бучакчийского мог забивать Радульский, но он пробил мимо ворот. В еще одном эпизоде тот же Бучакчийский опасно пробивал головой, но переиграть Пономаренко он не смог. В подопечных Мельничука можно вспомнить разве что удар Глаголы, заблокированный защитником.

После перерыва характер игры не изменился. Было много борьбы, но без работы для голкиперов. После одной из атак Хома отправил мяч в сетку, но у него зафиксировали вне игры. Соперники пытались забить, но добиться своего никак не могли. В желании отказать футболистам обеих команд было нельзя.

На 81-й минуте после ошибки защитника Богдан Духота отправил мяч в ближний угол - 1:0. Хавбек отличился голом в своем дебютном матче за новую команду. Отыграться гости не смогли.

"Буковина" - "Прикарпатье" 1:0

Голы: Духота (81)

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко – А. Рябый, Новотрясов, Пасечник, Д. Рябый, Пец, Чайковский, Глагола, Фарасеенко, Палагнюк, Паламарчук

"Прикарпатье" (стартовый состав): Герыч – Попчук, Француз, Швец, Шинкаренко, Радульский, Семка, Хома, Бучакчийский, Геник, Титаевский