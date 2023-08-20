Первая лига. Эксхавбек Хуста приносит победу Металлисту в своем дебютном матче

"Нива" после двух побед на старте в прошлом туре в гостях уступила одноклубникам из Бузовой. В среду подопечные Василия Малыка провели еще один выездной матч, на этот раз кубковый – и в гостях в экстра-тайме проиграли "Скале 1911". "Металлист", вернувшись в Первую лигу, еще не побеждал. Отметим, что в старте харьковчан сегодня появились новички – братья Луцивы.

В первом тайме сложно было отдать кому-либо инициативу. Было много сумбура, но очень мало конструктива. Следует отдать должное гостям, которые при первой возможности пытались выбегать в атаку. Вспомнить можно разве что удар Гомеса, но легионер не попал в створ. У хозяев опасно с острого угла выше ворот пробил Ризнык. На перерыв соперники ушли без голов.

В начале второго тайма из пределов штрафной пробивал Ризнык, но выше ворот. Гости ответили ударом Василия Луцива, но слишком неточно. К сожалению, в этом матче по настоящему опасных моментов было мало. На 81-й минуте харьковчане вышли вперед. Василий Луцив первым успел на добивании и пробил в дальний угол – 0:1. Гол в своем дебютном матче. "Металлист" впервые в сезоне побеждает.

"Нива" Тернополь - "Металлист" 0:1

Голы: В. Луцив

"Нива" (стартовый состав): Механив - Соколов, Зинь, Хруставка, Демчук, Гатала, Мудрый, Дорошенко, Процив, Ризнык, , Галадей

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак - Багачанский, В. Луцив, П. Луцив, Бусько, Голубка, Гомес, Дегтярь, Маткобожик, Мороренко, Синчук