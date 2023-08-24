Испытание на прочность для Металлиста. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Завтра начинается пятый тур Первой лиги. Вашему вниманию анонс интригующего противостояния между "Металлистом" и "Карпатами". Напомним, что львовяне в прошлом туре впервые потеряли очки. Отметим, что по согласованию обоих клубов игра пройдет во Львове.

"Металлист" - "Карпаты"

25.08.2023. 17:00. "Украина". Львов

Подопечные Анищенко в прошлом туре наконец-то впервые в сезоне победили. Харьковчане благодаря голу Василия Луцива обыграли тернопольскую "Ниву". Приход братьев Луцивых добавил игре команды разнообразия. Игроки "Металлиста" играли агрессивно, смело и упорно. Безусловно, у них далеко не все получалось, но прогресс был заметен. Против этого соперника любому коллективу Первой лиги будет непросто.

"Карпаты" неделю назад впервые в сезоне потеряли очки. Львовяне сыграли вничью с бузовской "Нивой". Это должно было когда-то произойти, ведь постоянно везти не может. Как ни странно, но именно этот матч был лучшим для команды. Львовяне избежали провалов в обороне и не допускали длительных спадов по ходу игры. Лидером "Карпат" является Подлепенец, который с каждой игрой прогрессирует. К тому ж, е стоит отметить диспетчера Егора Демченко, который уже адаптировался к требованиям тренерского штаба.

С таким кадровым потенциалом "Карпаты" должны постоянно доминировать, а этого мы пока не видим.