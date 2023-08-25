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Металлист - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист - Карпаты: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 25.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
Сегодня интересным противостоянием между "Металлистом" и "Карпатами" стартует пятый тур в Первой лиге. Команды с разным настроением подходят к матчу. Львовяне в прошлом сезоне впервые потеряли очки, а харьковчане одержали дебютную победу. Отметим, что по просьбе "Металлиста" игру перенесли во Львов.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.
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