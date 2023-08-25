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Металлист - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Металлист - Карпаты: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 25.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня интересным противостоянием между "Металлистом" и "Карпатами" стартует пятый тур в Первой лиге. Команды с разным настроением подходят к матчу. Львовяне в прошлом сезоне впервые потеряли очки, а харьковчане одержали дебютную победу. Отметим, что по просьбе "Металлиста" игру перенесли во Львов.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.

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В статье: Металлист (Харьков) Карпаты (Львов) смотреть футбол онлайн
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