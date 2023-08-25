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Бузовская Нива постарается не отпускать Карпаты. Что смотреть в субботу в Первой лиге
Бузовчане пока без поражений
Фото: ФК Буковина
Непростой выезд в Бучу ожидает "Буковину", которая в прошлом туре смогла вырвать победу у "Прикарпатья". Вашему вниманию анонс противостояния.
"Нива" Бузова - "Буковина"
26.08.2023. 15:00. "Юбилейный". Буча
Коллектив из Бузовой старт сезона явно может занести себе в актив. Три победы и, как следствие, первое место в группе. На минувшей неделе подопечные Жабченко сыграли вничью с "Карпатами", а могли даже вырывать победу. Опытные футболисты "Нивы" постепенно наигрывают связи и прогрессируют от игры к игре. Следует отметить замены Игоря Жабченко. Тренер выпустил Тименко и он смог сравнять счет. К тому же, это свидетельствует о том, что с длиной скамейки запасных у "Нивы" проблем нет.
"Буковина" вымучила победу в противостоянии с "Прикарпатье". Команда, прежде всего, пытается сыграть надежно в защите, а в атаке уже как получится. Победный мяч забил новичок команды Духота, во втором тайме вышедший на поле и проявивший себя с лучшей стороны. Ожидаем, что хозяева могут продолжить свою серию без поражений.
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