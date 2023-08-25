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ГБР разоблачило схему фиктивного зачисления игроков ФК в Ивано-Франковской области на военную службу

Первая лига
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Они получали денежное и материальное обеспечение от государства

ГБР разоблачило схему фиктивного зачисления игроков ФК в Ивано-Франковской области на военную службу

Фото: dbr.gov.ua

Новина українською

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили в Ивано-Франковской области схему фиктивного зачисления на военную службу родственников руководителей города и футболистов местного клуба.

По информации УП - этим футбольным клубом является "Прикарпатье", которое выступает в Первой лиге.

Благодаря этой схеме фигуранты дела получили возможность не проходить военную службу, фактически уклоняясь от мобилизации. Кроме того, они получали денежное и материальное обеспечение из государственного бюджета. В ходе расследования ГБР провело около 30 обысков на Ивано-Франковщине.

Напомним, в апреле 2022 года 14 игроков и тренеры команды приняли присягу на верность украинскому народу и вступили в ряды ВСУ. После того клуб переименовался в "Прикарпатье ВСУ".

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) война с россией ДБР
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Источник:
dbr.gov.ua

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