ГБР разоблачило схему фиктивного зачисления игроков ФК в Ивано-Франковской области на военную службу

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили в Ивано-Франковской области схему фиктивного зачисления на военную службу родственников руководителей города и футболистов местного клуба.

По информации УП - этим футбольным клубом является "Прикарпатье", которое выступает в Первой лиге.

Благодаря этой схеме фигуранты дела получили возможность не проходить военную службу, фактически уклоняясь от мобилизации. Кроме того, они получали денежное и материальное обеспечение из государственного бюджета. В ходе расследования ГБР провело около 30 обысков на Ивано-Франковщине.

Напомним, в апреле 2022 года 14 игроков и тренеры команды приняли присягу на верность украинскому народу и вступили в ряды ВСУ. После того клуб переименовался в "Прикарпатье ВСУ".