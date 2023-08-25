Прикарпатье опубликовало заявление по поводу расследования ГБР о фиктивной службе

Пресс-служба "Прикарпатья" отреагировала на заявление ДРБ, в котором говорилось, что футболисты ивано-франковского клуба были фиктивно зачислены на военную службу.

"Да, служили и служат: ходят в наряды как футболисты, так и тренеры. Инициатива была ТЦК и СП совместно с МФК "Прикарпатье", и об этом публично было заявлено в апреле 2022 года.

3 того времени часть была демобилизована и прекратила сотрудничество с клубом. Часть дальше проходит службу и участвует в жизни команды "Прикарпатье-ЗСУ".

Ждем объективного расследования!", - говорится в сообщении клуба.