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Прикарпатье опубликовало заявление по поводу расследования ГБР о фиктивной службе

Первая лига
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Клуб Первой лиги попал под расследование ГБР

Прикарпатье опубликовало заявление по поводу расследования ГБР о фиктивной службе

Фото: fc.if.ua

Новина українською

Пресс-служба "Прикарпатья" отреагировала на заявление ДРБ, в котором говорилось, что футболисты ивано-франковского клуба были фиктивно зачислены на военную службу.

"Да, служили и служат: ходят в наряды как футболисты, так и тренеры. Инициатива была ТЦК и СП совместно с МФК "Прикарпатье", и об этом публично было заявлено в апреле 2022 года.

3 того времени часть была демобилизована и прекратила сотрудничество с клубом. Часть дальше проходит службу и участвует в жизни команды "Прикарпатье-ЗСУ".

Ждем объективного расследования!", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, в апреле 2022 года 14 игроков и тренеры команды приняли присягу на верность украинскому народу и вступили в ряды ВСУ. После того клуб переименовался в "Прикарпатье ВСУ".

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) война с россией ДБР
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Источник:
МФК Прикарпаття

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