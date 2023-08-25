Первая лига. Карпаты впервые в сезоне победили уверенно

"Металлист" в прошлом туре открыл счет побед после возвращения в Первую лигу. В гостях подопечные Андрея Анищенко сумели победить тернопольскую "Ниву". "Карпаты" на последних минутах игры потеряли первые очки в новом сезоне, сыграв дома вничью с бузовской "Нивой". Отметим, что по просьбе харьковского клуба игру перенесли во Львов, ведь на ужгородском стадионе "Авангард" проводятся ремонтные работы.

Уже в дебюте встречи львовяне отличились. Костенко прострелил, а Чачуа в касание из пределов штрафной пробил в угол - 0:1. После этого игра была остановлена, ведь объявили воздушную тревогу. Лучшего начала матча для номинальных гостей сложно было даже представить. После возобновления шикарную возможность увеличить преимущество "львов" имел Подлепенец, но он с нескольких метров пробил мимо ворот.

Слишком много позволяли харьковчане своим соперникам, а свободные зоны это как раз то, что подопечным Маркевича было нужно. На 28-й минуте мощно в дальний угол пробил Демченко – 0:2. Больше в первом тайме голов не забивали.

В начале второго тайма после углового Голубка отправил мяч в сетку, но арбитр зафиксировал положение вне игры. Весьма сложный эпизод, но VAR сегодня не было. На 85-й минуте Рябов пробил из-за пределов штрафной, а Рыбак не смог удержать мяч в руках – 0:3. Ошибка голкипера "Металлиста". В итоге, матч завершился победой "Карпат".

"Металлист" - "Карпаты" 0:3

Голы: Чачуа (2), Демченко (28), Рябов (85)

"Металлист" (стартовый состав): Владислав Рыбак, Юрий Голубка, Даниил Тепляков, Евгений Рязанцев, Геннадий Синчук, Даниил Приходько, Егор Абрамов, Виктор Ян Соуза, Максим Ориховский, Габриэль Гомес Феррейра

"Карпаты" (стартовый состав): Андрей Кожухарь, Александр Мизюк, Евгений Подлепенец, Амбросий Чачуа, Игор Невес Алвес, Егор Демченко, Богдан Векляк, Эдуардо Сантос Соарес, Ян Костенко, Тимофей Сухарь, Павел Полегенько