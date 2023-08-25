Карпаты арендуют голкипера Металлиста

Украинский голкипер "Металлиста" Владислав Рыбак продолжит карьеру в " Карпатах ".

Как сообщает "ТаТоТаке", речь идет об аренде, также у львовян будет право выкупа 22-летнего футболиста.

Интересно, что сегодня Рыбак вышел в стартовом составе "Металлиста" в матче Первой лиги именно против "Карпат".

Отметим, что в прошлом сезоне кипер выступал в аренде в "Днепре-1" - провел 13 матчей, в которых пропустил 13 голов и 5 поединков отстоял "на ноль".