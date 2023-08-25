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Карпаты арендуют голкипера Металлиста

Первая лига
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Владислав Рыбак неплохо себя зарекомендовал еще в составе Днепра-1

Карпаты арендуют голкипера Металлиста

t.me/dnipryanin20

Новина українською

Украинский голкипер "Металлиста" Владислав Рыбак продолжит карьеру в "Карпатах".

Как сообщает "ТаТоТаке", речь идет об аренде, также у львовян будет право выкупа 22-летнего футболиста.

Интересно, что сегодня Рыбак вышел в стартовом составе "Металлиста" в матче Первой лиги именно против "Карпат".

Отметим, что в прошлом сезоне кипер выступал в аренде в "Днепре-1" - провел 13 матчей, в которых пропустил 13 голов и 5 поединков отстоял "на ноль".

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В статье: Металлист (Харьков) Карпаты (Львов) Владислав Рыбак
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Источник:
ТаТоТаке

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