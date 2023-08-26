Нива Бузовая - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Бузовская "Нива" на своем поле очков в Первой лиге еще не теряла, одержав две победы. Подопечные Жабченко в случае победы смогут догнать "Карпаты", которые пока лидируют. "Буковина" после двух поражений на старте в предыдущих двух домашних матчах набрала 4 очка, в том числе победив в прошлом туре "Прикарпатье".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.