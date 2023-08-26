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Нива Бузовая - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Нива Бузова - Буковина: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 26.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Нива Бузовая - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Нива Бузова

UA-Футбол
Новина українською

Бузовская "Нива" на своем поле очков в Первой лиге еще не теряла, одержав две победы. Подопечные Жабченко в случае победы смогут догнать "Карпаты", которые пока лидируют. "Буковина" после двух поражений на старте в предыдущих двух домашних матчах набрала 4 очка, в том числе победив в прошлом туре "Прикарпатье".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.

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В статье: Буковина (Черновцы) Нива (Бузовая) смотреть футбол онлайн
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