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Нива Бузовая - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива Бузова - Буковина: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 26.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Нива Бузова
Бузовская "Нива" на своем поле очков в Первой лиге еще не теряла, одержав две победы. Подопечные Жабченко в случае победы смогут догнать "Карпаты", которые пока лидируют. "Буковина" после двух поражений на старте в предыдущих двух домашних матчах набрала 4 очка, в том числе победив в прошлом туре "Прикарпатье".
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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