Левый Берег будет пытаться реабилитироваться за два поражения подряд. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

В воскресенье сыграют еще два матча пятого тура в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний, которые обещают быть интересными.

Группа Б

"Металлург" - "Чернигов"

27.08.2023. 15:30. "Центральный". Умань

Запорожцы наконец-то впервые в сезоне выиграли. Подопечные Микитина проявили характер и в меньшинстве смогли переиграть "Полтаву". Победа в таком стиле, безусловно, придаст команде уверенности в собственных силах. Это шестая волевая победа "Металлурга" в Первой лиге. Наконец отличился в новом коллективе Денис Галата. Ожидаем, что "Металлург" все же будет прогрессировать от игры к игре.

"Северяне" прошлый тур пропустили из-за очередного российского террористического акта. Сейчас сложно оценить, как повлиял этот пропуск на игровой тонус команды. Безусловно, хозяевам легко не будет, но они имеют все шансы продолжать набирать зачетные пункты.

"Левый Берег" - "Диназ"

27.08.2023. 17:00. "Левый берег". "Киев

В прошлом туре киевляне второй раз в сезоне уступили. Стоит отметить, что шансов у подопечных Первака против "Ингульца" не было. Безусловно, у команды были существенные проблемы с составом. Все еще травмирован центрбек Андриешин, а также пропускал этот тур опорник Якымив, закрывавший место центрбека. Киевляне пытались сыграть прагматично, но надежности в защите не хватало. В Кубке Украины "Левый Берег" в экстратайме уступил "Черноморцу". Смогут ли киевляне восстановиться?

"Диназ" три матча в этом сезоне уже проиграл. Вышгородцы не могут найти баланс в игре. С позиционным футболом у подопечных Головко существенные проблемы. К тому же, в нападении надежды на 38-летнего Шевченко, а его достойно заменить пока не кем. Гостям с игрой также будет сложно рассчитывать на положительный результат против амбициозного соперника.