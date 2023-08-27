Металлург - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В стартовом матче субботы в Первой лиге "Металлург" будет принимать "Чернигов". Запорожцы неделю назад наконец-то впервые в сезоне победили. Команда проявила характер и в меньшинстве смогла переиграть "Полтаву". "Чернигов" прошлый тур пропускал, поэтому неизвестно, как эта пауза повлияла на "северян".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.