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Металлург - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Металург - Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлург - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Металург

UA-Футбол
Новина українською

В стартовом матче субботы в Первой лиге "Металлург" будет принимать "Чернигов". Запорожцы неделю назад наконец-то впервые в сезоне победили. Команда проявила характер и в меньшинстве смогла переиграть "Полтаву". "Чернигов" прошлый тур пропускал, поэтому неизвестно, как эта пауза повлияла на "северян".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.

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В статье: Металлург (Запорожье) ФК Чернигов смотреть футбол онлайн
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