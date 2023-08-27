Левый Берег - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Киевляне проиграли два матча подряд, но стоит учитывать уровень оппонентов. "Левый Берег" уступил "Ингульцу" и "Черноморцу". Однако встреаи с "Диназом" хорошая возможность наконец выиграть, ведь вышгородцы своими результатами также не впечатляют - три поражения в четырех играх.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.