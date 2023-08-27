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Левый Берег - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Левый Берег - Диназ: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Левый Берег - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Лівий Берег

UA-Футбол
Новина українською

Киевляне проиграли два матча подряд, но стоит учитывать уровень оппонентов. "Левый Берег" уступил "Ингульцу" и "Черноморцу". Однако встреаи с "Диназом" хорошая возможность наконец выиграть, ведь вышгородцы своими результатами также не впечатляют - три поражения в четырех играх.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.

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В статье: Диназ (Вышгород) Левый берег (Киев) смотреть футбол онлайн
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