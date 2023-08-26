Первая лига. Бузовская Нива обыгрывает Буковину

Бузовская "Нива" на своем поле очков в Первой лиге еще не теряла, одержав две победы. Подопечные Жабченко в случае победы могли догнать "Карпаты", которые пока лидируют. "Буковина" после двух поражений на старте в предыдущих двух домашних матчах набрала 4 очка, в том числе победив в прошлом туре "Прикарпатье".

Уже на 15-й минуте хозяева открыли счет. После передачи Кныша расстрелял ворота Сергийчук – 1:0. Михаил забил в ворота команды, в которой играл в прошлом сезоне. После забитого мяча подопечные Жабченко продолжали доминировать, но гости все же пытались навязать свою игру. Больше в первой половине встречи голов не забивали.

После перерыва активнее заиграл черновицкий коллектив, но выжать максимум из своих атак они не могли. Следует также отметить организованную игру хозяев в защите, хотя моментамы были провалы. В итоге, матч завершился победой "Нивы".

"Нива" Бузовая - "Буковина" 1:0

Голы: Сергийчук (15)

"Нива" (стартовый состав): Георгий Климов, Кирилл Прокопчук, Вячеслав Турчанов, Евгений Корохов, Иван Будняк, Михаил Сергийчук, Юрий Потимков, Егор Шалфеев, Даниил Кныш, Владислав Дворовенко, Руслан Паламар

"Буковина" (стартовый состав): Иван Пономаренко, Артем Рябый, Денис Рябый, Игорь Чайковский, Артур Новотрясов, Александр Глагола, Богдан Духота, Артем Цурупин, Иван Пец, Иван Паламарчук, Виталий Фарасеенко