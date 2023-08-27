Дерби Полтавщины, шанс для Хуста на первый в сезоне мяч. Что смотреть в понедельник в Первой лиге

Завтра сыграют шесть последних матчей пятого тура Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Прикарпатье" - "Хуст"

28.08.2023. 15:30. "Рух". Ивано-Франковск

"Прикарпатье" старт сезона себе отнюдь не может занести в актив – всего один зачетный пункт. Потери Сондея, Волошиновича и Борисевича не могли не пройти бесследно. Без Цюцюры, еще травмированного, в атаке команда выглядит очень слабо. "Хуст" в дебютном для себя сезоне в Первой лиге еще не забивал. В преддверии прошлого тура клуб объявил о прощании с четырьмя игроками, трое из которых были лидерами. В противостоянии с "Агробизнесом" хустяне хоть и проиграли, но выглядели достойно. Проблемы с реализацией не позволяют подопечным Цыткина рассчитывать на положительный результат. Ожидаем, что в этом матче гости смогут впервые в сезоне отличиться.

"Эпицентр" - "Нива" Тернополь

28.08.2023. 16:00. "Городской стадион им. Г. Тонкочеева" г. Каменец-Подольский

Подопечные Нагорняка в прошлом туре во второй раз в сезоне сыграли вничью. "Эпицентр" пока не проигрывал, но к игре команды остается немало вопросов. Особенно это касается атаки. Если Гирного и Стеня соперники закрывают, то у коллектива из Каменец-Подольского возникают существенные проблемы с конструктивом. Тернопольская "Нива" проиграла в Кубке, а потом еще и уступила "Металлисту". Чувствуется, что команда сейчас не в лучшем состоянии. Не так надежно, как на старте сезона "Нива" играет в защите. У Максима Механива в последних турах много работы. Отметим, что на своем поле "Нива" уже пропустила 150 гол в прошлом туре. Ожидаем напряженный футбол, но без множества голевых моментов.

"Агробизнес" - "Подолье"

28.08.2023. 16:30. "Юность" г. Волочиск

Подопечные Чижевского достигли существенного прогресса, если сравнивать со стартом сезона. После кубкового матча футболистам "Агробизнеса" было непросто, но они все же смогли вырвать победу у "Хуста". Многие моменты команда не создает, но прагматичный футбол приносит свой результат. Главной проблемой "Агробизнеса" является отсутствие полноценной ротации состава. В Кубке команда уступила "Полесью" и смогут ли они восстановиться?

"Подолье" после годовой паузы возобновив выступления в Первой лиге, еще не побеждало. Однако, как продемонстрировал прошлый тур, подписание Войтиховского уже пошло команде на пользу. Хмельницкий коллектив начал вариативно играть в атаке, но пока с реализацией есть проблемы. Сложно отдать кому-нибудь из этих соперников предпочтение, но можно не сомневаться, что игра будет интригующей.

Группа Б

"Кремень" - "Полтава"

28.08.2023. 16:15. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева" г. Кременчуг

Очередное дерби Полтавщины нас ожидает в субботу. В прошлом туре завершилась безвыигрышная серия "Кремня", которая в чемпионате длилась восемь игр. Подопечные Локтионова заслуженно переиграли "Горняк-Спорт", а за игрой могли забивать даже больше. Таким образом, "Кремень" одержал 20-ю гостевую победу в Первой лиге. Стоит отметить Андрея Глобу, забившего шикарный мяч и активный на протяжении всего матча.

Полтавчане снова разочаровали. Команда с 24 минуты против "Металлурга" играла в большинстве, но потеряла преимущество и уступила. Очень нестабильно играют подопечные Сысенко и сложно прогнозировать, когда команда начнет существенно добавлять после обновления состава. Ожидаем, что просто гостям точно не будет.

"Мариуполь" - "Ингулец"

28.08.2023. 16:15. "Колос". Борисполь

Приазовцы на прошлой неделе совершили настоящую сенсацию в Кубке Украины. Подопечные Красноперова по пенальти обыграли представителя УПЛ "Колос". Команда проявила характер, ведь в меньшинстве проигрывала, но отыгралась. Тренерский штаб не имеет возможности проводить существенную ротацию, поэтому сложно оценить физическую готовность мариупольцев. Особенно это будет заметно во второй половине матча. "Ингулец" в недельном цикле готовился к этому противостоянию. Команда Лупашка одержала четыре победы и пропустила всего один мяч. Ожидаем, что петровцы продолжат свою серию.

"Виктория" - "Горняк-Спорт"

28.08.2023. 15:00. "Юбилейный". Сумы

Мало кто ожидал, что сумчане смогут против "ЛНЗ" в Кубке Украины. Однако подопечные Бессмертного это сделали. "Виктория" в присущем для себя стиле одержала минимальную победу. Следует отметить организованную игру в защите, а также надежность голкипера Шелихова. "Горняк-Спорт" продержался первый тайм против "Металлиста 1925", но после перерыва представитель УПЛ воплотил свое преимущество в забитые мячи. В этом противостоянии есть очевидный фаворит, но подопечные Куценко доказали, что они никогда не сдаются.