Прикарпатье - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Прикарпатье" старт сезона себе отнюдь не может занести в актив – всего один зачетный пункт. "Хуст" в дебютном для себя сезоне в Первой лиге еще не забивал. В преддверии прошлого тура клуб объявил о прощании с четырьмя игроками, трое из которых были лидерами. У гостей есть все шансы наконец-то забить в Первой лиге.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.