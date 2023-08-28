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Прикарпатье - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прикарпатье - Хуст: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 28.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: МФК Прикарпаття
"Прикарпатье" старт сезона себе отнюдь не может занести в актив – всего один зачетный пункт. "Хуст" в дебютном для себя сезоне в Первой лиге еще не забивал. В преддверии прошлого тура клуб объявил о прощании с четырьмя игроками, трое из которых были лидерами. У гостей есть все шансы наконец-то забить в Первой лиге.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.
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