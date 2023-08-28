Эпицентр - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Подопечные Нагорняка в прошлом туре во второй раз в сезоне сыграли вничью. "Эпицентр" пока не проигрывал, но любая серия когда-нибудь завершается. Тернопольская "Нива" проиграла в Кубке, а потом еще и уступила "Металлисту". Чувствуется, что команда сейчас не в лучшем состоянии. Предугадать победителя этого противостояния достаточно сложно.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.