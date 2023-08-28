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Эпицентр - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Эпицентр - Нива: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 28.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Нива Тернопіль
Подопечные Нагорняка в прошлом туре во второй раз в сезоне сыграли вничью. "Эпицентр" пока не проигрывал, но любая серия когда-нибудь завершается. Тернопольская "Нива" проиграла в Кубке, а потом еще и уступила "Металлисту". Чувствуется, что команда сейчас не в лучшем состоянии. Предугадать победителя этого противостояния достаточно сложно.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.
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